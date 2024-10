Bayern : Joshua Kimmich va prolonger son contrat

Arrivé au Bayern Munich en 2015, Joshua Kimmich est devenu l’un des joueurs majeurs du club bavarois au fil des années. Passé de latéral droit à milieu de terrain, l’international allemand a souvent répondu présent, que ce soit dans la scène nationale ou la scène continentale. Pourtant, l’été dernier, un départ de Kimmich était fortement envisagé. Le joueur refusait de prolonger son contrat, qui expire en 2025, et la direction du Bayern ne souhaitait pas le voir partir libre. Le FC Barcelone, Manchester City et le Paris Saint-Germain étaient les clubs les plus intéressés.

Mais finalement, Kimmich est resté. Et à en croire les informations de Bild, il est sur le point de prolonger avec le Bayern. Max Eberl et les hautes sphères du Bayern comptent faire de l’ancien du RB Leipzig, le capitaine du club munichois.