Premier League : un report discuté suite au décès de la reine Elizabeth II

Jouera-t-on au football outre-Manche, ce week-end ? Des discussions ont lieu ce matin concernant le report des rencontres de Premier League de ce week-end après le décès de la reine Elizabeth II, rapporte The Athletic. Le ministère de la Culture, des Médias et des Sports britannique organise une concertation «tous sports» à 9h30. La Premier League aura ensuite rendez-vous à 11h00 (12h, heure française), pour discuter d'un éventuel report des matches programmés ce week-end.

Selon le média britannique, le ministère devrait à l'occasion de cette réunion, prodiguer des conseils plutôt que donner des directives. Hier soir, quelques heures après l'annonce du décès de la reine, dans sa 97e année, la Ligue de football (EFL) a annoncé que les matches qui devaient se jouer ce vendredi avaient été reportés. Burnley et Norwich devaient s'affronter en Championship. Ce week-end, Chelsea est en déplacement à Fulham, Liverpool reçoit les Wolves, choc entre Manchester City et Tottenham, Arsenal accueille Everton et Manchester United doit se déplacer à Crystal Palace.