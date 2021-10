PSG : Javier Pastore revient sur l'arrivée de Lionel Messi

Aujourd'hui à Elche pour une saison afin de se relancer après un parcours en demi-teinte au PSG et à l'AS Roma, notamment en raison de ses blessures récurrentes, Javier Pastore garde un souvenir mémorable de son passage au PSG. Invité de RMC ce mardi, il a notamment évoqué le recrutement estival de la formation parisienne et notamment l'arrivée de Lionel Messi, qu'il a côtoyé avec la sélection argentine.

La suite après cette publicité

«J'étais surpris, je croyais qu'il restait à Barcelone. Mais quand j'ai su qu'il ne pouvait pas rester, je savais que la seule équipe qui pouvait le prendre était le PSG. C'est la meilleure option pour lui, on est supporters de Messi et cela me fait plaisir que le meilleur joueur arrive dans le même club où j'étais. Il transmet quelque chose. Il peut te faire gagner un match, comme si c'était facile de jouer au football. Moi, je l'ai connu à 19 ans. C'est une personne dont tu sens qu'il est le meilleur joueur du monde. Il est toujours avant les autres à l'entraînement, il est souvent à la musculation... il fait plein de choses pour être à ce niveau. On se dit que nous, les joueurs normaux, on doit faire comme lui pour être au top», a-t-il expliqué. Un joli message pour le sextuple Ballon d'Or.