Real Madrid : le message fort de Martin Ødegaard sur son départ

Ce vendredi, le Real Madrid et Arsenal ont officialisé le transfert de Martin Ødegaard (22 ans) en direction du club londonien, une opération estimée à environ 40 millions d'euros. Arrivé chez les Merengues en 2015, l'international norvégien n'aura porté le maillot du club madrilène qu'à 9 reprises. Le talentueux milieu offensif n'a donc jamais réellement eu l'opportunité de faire profiter le Real Madrid de ses qualités et a enchaîné les prêts au fil des années. Le natif de Drammen a fait ses adieux à la Casa Blanca ce vendredi sur les réseaux sociaux. Martin Ødegaard s'en est également pris à la presse, où de nombreuses fausses informations circulent, selon lui, sur les supposées raisons de son départ.

«Il y a plus de 6,5 ans, j'ai signé pour le Real Madrid et j'ai réalisé un grand rêve. Pouvoir porter le maillot blanc, jouer au Bernabéu et jouer en championnat avec Madrid. Je ne peux pas être plus fier. Je suis arrivé ici quand j'avais 16 ans et j'ai eu l'opportunité d'apprendre des meilleurs au monde et de mes idoles. J'ai beaucoup appris et j'ai apprécié le voyage. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est arrivé et tout ce que j'ai appris. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à m'améliorer et à grandir à Madrid. Les entraîneurs, les coéquipiers, les kinés, les gens du club et les fans. Merci ! J'ai eu des bons et des mauvais moments, comme toujours dans la vie et dans le football. Cela m'a rendu beaucoup plus fort et mieux préparé pour ce qui est à venir. Ces jours-ci, les gens parlent beaucoup de moi et de mes raisons de partir. Je veux juste dire que presque tout ce qu'ils disent n'est pas la vérité. Pour moi, c'est une honte que la presse dise des choses qui ne sont pas vraies, car beaucoup de gens pensent sincèrement qu'il en est ainsi. J'ai mes raisons, je sais quelle est la vérité et ce qui s'est passé et c'est pourquoi je pense que c'est pour le mieux. Merci», a ainsi écrit le nouveau numéro 8 d'Arsenal sur son compte Instagram.