Lens-PSG : les compositions officielles

C’est un choc entre deux équipes de Ligue qui va clore les 32ème de finale de la Coupe de France. Lens reçoit le PSG dans son antre de Bollaert (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h), des Parisiens qui ont d’ailleurs fait le plein de confiance en gagnant en milieu de semaine contre Monaco.

La suite après cette publicité

Will Still a concocté un 3-5-2 avec ses soldats habituels notamment Khusanov et Danso dans la défense à troiq. Blessé, Samba cède sa place à Koffi dans les buts, tandis qu’en attaque Nzola et Fulgini seront associés. De son côté Luis Enrique un 4-3-3. Safonov remplace évidemment Donnarumma bien amoché par Singo mercredi soir. Dembélé sera positionné en tant que numéro 9 avec Doué et Kang-In Lee sur les ailes.

Les compositions officielles :

RC Lens : Koffi - Machado, Khusanov, Danso - Frankowski, Thomasson, Diouf, El Aynaoui, Medina - Nzola, Fulgini

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Neves, Vitinha - Lee, Dembélé, Doué