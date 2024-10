Chelsea : le constat lucide d’Enzo Maresca

Ce dimanche, Chelsea reçoit Nottingham Forest dans le cadre de la 7e journée de Premier League. Après un début de saison solide avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, les Blues pointent à la 4e place du classement à deux petits points de la première place. Mais pas question pour le coach Enzo Maresca de s’enflammer. En conférence de presse, il a tenu à clarifier la situation, estimant que son équipe n’était pas capable de titiller sur le long terme Manchester City et Arsenal. Le technicien italien estime même que la différence de niveau est trop importante pour espérer gagner le championnat.

«Je l’ai déjà dit, je ne pense vraiment pas qu’on soit capable de tenir tête à Arsenal et Manchester City. Je le pense sincèrement. Nous ne sommes pas prêts et la raison, je l’ai dit plusieurs fois, c’est que City travaille avec le même coach depuis 9 ans. Arsenal travaille avec le même coach depuis 5 ans. Si on veut être compétitif pour les trophées importants, tu as besoin de ce temps. Après Arsenal-PSG, ils ont posé la question à Luis Enrique. Et il a répondu la même chose. Que la différence c’était que lui était là au PSG depuis 1 an et demi. Alors imaginez pour nous, 3 mois seulement… C’est une énorme différence. Je suis convaincu qu’on ne peut pas concurrencer ces clubs là. Notre objectif c’est de nous rapprocher petit à petit d’eux mais on en est pas encore là. On va continuer d’essayer mais il n’y a pas de délai…» Un constat lucide mais qui fait déjà grincer des dents les supporters qui dénoncent un manque d’ambition.