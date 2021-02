Aulas est beaucoup plus humain qu'Eyraud selon Mathieu Valbuena

À l’approche du match entre l’OM et l’OL, les comparaisons sont toujours très nombreuses entre les deux « Olympique ». Après les comparaisons sur le terrain, il y a aussi les comparaisons dans la gestion du club et donc des présidents. Si Lyon est bien protégé par l’emblématique Jean-Michel Aulas, Marseille a connu pas mal de conflit avec Jacques-Henry Eyraud.

La suite après cette publicité

Dans l’Équipe du jour, Mathieu Valbuena ancien joueur de l’OM et de l’OL est revenu sur la personnalité de Aulas, un président beaucoup plus compréhensif et humain que JHE. « Avant de le connaître, Jean-Michel Aulas, ce n’était pas ma tasse de thé. On se dit qu’il parle beaucoup, mais j’ai rencontré une très belle personne humainement. J’ai un profond respect pour lui. C’est de loin le meilleur président de France. (…) Il défend toujours son club et avec ses joueurs, il a toujours des mots forts, mais dits de manière calme. » a t-il expliqué avant de pointer du doigt la gestion d'Eyraud « À un moment, Jacques-Henri Eyraud a manqué énormément de respect avec ses déclarations… Dire qu’il y a trop de Marseillais dans le club etc… Ce n’est pas possible. C’est une vraie colère, un ras-le-bol. »