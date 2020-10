France - Portugal : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue des Nations se poursuit ce soir avec un très alléchant France-Portugal au Stade de France (à suivre en live commenté sur Foot Mercato à 20h45). Si Didier Deschamps et Hugo Lloris ont refusé de parler de revanche par rapport à la finale de l'Euro 2016 perdue dans cette même enceinte dionysienne, cette rencontre sera surtout l'occasion d'évaluer les forces en présence de deux prétendants à la victoire finale du prochain Euro. Français et Portugais se retrouveront d'ailleurs lors de la compétition continentale dès la phase de groupes.

En attendant la prochaine lutte estivale, Didier Deschamps devrait à nouveau mettre en place un 4-4-2 losange ce soir, comme lors de la très large victoire face à l'Ukraine (7-1). Pas mal de joueurs vont changer en revanche. Le sélectionneur devrait cette fois faire appel à Lloris dans les buts. Le capitaine honorera sa 117e cape, ce qui fera de lui le 3e joueur le plus sélectionné en Bleus, dépassant un certain Marcel Desailly. Devant lui la défense va complètement changer. Pavard et Hernandez vont retrouver leurs places dans les couloirs et c'est Kimpembe qui fera équipe avec Varane pour la charnière.

Deschamps devrait remettre le 4-4-2 losange

Au milieu du terrain, Rabiot sera probablement présent devant la défense. Le gaucher de la Juventus fera équipe avec Kanté à sa droite et Pogba à sa gauche. Les deux milieux de terrain auront des positions un peu plus avancées et c'est Griezmann qui occupera le rôle de milieu offensif. Il viendra compléter le trio offensif avec Giroud et Mbappé. L'attaquant parisien va quant à lui retrouver l'idole de son enfance en la personne de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or sera titulaire devant, probablement aux côtés de la pépite João Félix et de l'ancien Monégasque Bernardo Silva.

Dans ce 4-3-3 concocté par Fernando Santos, Rui Patricio gardera la cage. La défense devrait être composée (de droite à gauche) de Cancelo, du vétéran Pepe, du nouveau joueur de Manchester City Ruben Dias et de Guerreiro. Au milieu, Moutinho pourrait être associé au néo-Parisien Danilo Pereira. Enfin, c'est Bruno Fernandes, désormais incontournable en club comme en sélection, qui complètera le trio de l'entrejeu. De quoi promettre un beau spectacle et une rencontre disputée.