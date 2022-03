Manchester United : la condition inattendue de Paul Pogba pour prolonger

Il fait partie de cette belle cuvée de joueurs qui seront libres cet été si leur situation n'évolue pas dans les prochaines semaines. Paul Pogba vit peut-être ses dernières semaines en tant que joueur de Manchester United. Le Français est notamment annoncé dans le viseur de son ancien club, la Juventus, puis, à un degré moindre, du Paris Saint-Germain et même du Real Madrid.

Et on le sait, la relation entre le vestiaire mancunien et Ralf Rangnick, le coach intérimaire, ne serait pas idéale. Interrogé sur une prolongation, le milieu de terrain tricolore a donc laissé entendre que ça dépendrait aussi du nom du futur coach mancunien, alors que la rumeur Pochettino revient sur le devant de la scène en Angleterre en ce moment.

Le coach, facteur numéro 1 ?

« Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison et voir ce que le futur nous dira », a-t-il ainsi lancé au micro de RMC Sport, avant qu'on lui redemande si le futur entraîneur aura une influence sur sa décision : « possible. On va voir ». Voilà qui peut redonner de l'espoir aux dirigeants mancuniens.

L'arrivée d'un coach de renom sur le banc pourrait convaincre Paul Pogba de rempiler du côté d'Old Trafford, et on imagine qu'il en sera de même pour d'autres joueurs comme Cristiano Ronaldo. L'aspect financier ne serait donc pas le principal critère pour décider, si on se fie à ses déclarations du moins. Affaire à suivre...