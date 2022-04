Dani Alves donne son favori pour la Ligue de Champions

Interviewé par Mundo Deportivo, le latéral droit du FC Barcelone Dani Alves a donné le nom de l'équipe qu'il voyait remporter la Ligue des Champions cette saison. Pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est le Manchester City de son ancien coach Pep Guardiola qui va remporter la prestigieuse compétition européenne. Le défenseur de la Seleçao pense que City va éliminer l'Atlético de Madrid lors des quarts de finale, après s'être imposé au match aller à Manchester (1-0).

« Je pense que oui et c'est mon candidat pour le titre, c'est l'équipe qui a le meilleur jeu et qui est la plus claire sur le terrain. Je suis un fan de Pep, tout ce qu'il fait, je l'applaudirai », a déclaré Alves au sujet de l'équipe du technicien espagnol qui affrontera les Colchoneros mercredi soir pour le quart de finale retour (21h).