LdC : Kevin De Bruyne offre une victoire aux forceps à Manchester City face à l'Atlético

Pour donner le coup d’envoi des quarts de finale de la Ligue des Champions, un choc de styles était au programme à l’Etihad Stadium. Finaliste malheureux la saison dernière, Manchester City recevait l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Après avoir sorti les Red Devils au tour précédent, les Colchoneros comptaient bien en faire de même avec les Citizens. Au coup d’envoi, pas de grosses surprises, si ce n’est le choix de Pep Guardiola de laisser Phil Foden sur le banc de touche. Sans surprise, les Mancuniens ont rapidement pris le contrôle du ballon. Organisés dans un 4-3-3 avec leur fameux faux neuf, les hommes de Guardiola ont affronté, là encore sans surprise, un bloc madrilène bas et compact. Pour tenter de trouver la faille, les Skyblues avaient une tactique bien précise : renverser le jeu de chaque côté et centrer. Acculés, les Rojiblancos ont alors encaissé une vague de centres et de corners. À chaque fois, un pied ou une tête madrilène est venu contrer les desseins anglais, mais l’Atlético était déjà en apnée avant même le quart d’heure de jeu (moins de 30% de possession de balle). Mais souffrir fait partie de l’ADN de l’Atlético de Simeone. Antoine Griezmann et João Félix, pris en tenaille, n’ont rien eu à se mettre sous la dent pendant que l’Atlético s’était rapidement réorganisé avec une ligne de cinq en défense et une autre de cinq au milieu. Un véritable jeu d’attaque-défense. À la pause, le spectacle n’était pas au rendez-vous, mais El Cholo tenait son pari. Son équipe était chahutée, mais elle n’a pas rompu et City, qui s’est contenté de centrer, n’a cadré aucun tir.

Au retour des vestiaires, tout le monde se demandait quand même si la muraille madrilène allait réussir à tenir jusqu’à la fin. À la 47e minute, Ilkay Gündogan faisait passer un frisson dans la défense adverse, mais son enroulé du droit était dévié en corner. Huit minutes plus tard, c’est Kevin De Bruyne qui permettait à Jan Oblak de sortir son premier gros arrêt du match sur coup franc (55e). Toujours obligé de courir après le cuir, l’Atlético commençait toutefois à commettre de plus en plus de fautes. À l’heure de jeu, Simeone décidait alors d’opérer un triple changement. Koke, Griezmann et Llorente cédaient leur place à De Paul, Correa et Cunha. Pas de quoi changer la physionomie du match. City s’est d’ailleurs procuré une autre occasion de but sur corner, mais la tête d’Aymeric Laporte n’était pas cadrée (63e). Pour forcer le verrou colchonero, Pep Guardiola a eu le luxe de changer complètement sa ligne d’attaque et de faire entrer en jeu Grealish, Foden et Gabriel Jesus. Un coaching payant puisque deux minutes plus tard, Foden a pu fixer trois Madrilènes avant de lancer De Bruyne dans la surface adverse. Le Belge ne s’est pas privé pour crucifier Oblak d’une frappe croisée imparable (1-0, 70e). Buteur pour la première de la saison en Ligue des Champions, KDB a débloqué son compteur au meilleur moment. Sur un nouveau festival de Foden côté droit, De Bruyne aurait pu doubler la mise, mais sa tentative a été sauvée sur sa ligne par Savic (80e). Au final, l'essentiel est là pour les Mancuniens. Opposés à une véritable muraille, les Citizens ont su prendre l'avantage. Seul point négatif pour Guardiola, la suspension de Gabriel Jesus, bêtement averti à la 85e minute. De leur côté, les Colchoneros sont loin d'être éliminés, mais ils devront proposer un tout autre visage au Wanda Metropolitano la semaine prochaine.

