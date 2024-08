Kun Agüero valide le transfert de Julian Alvarez à l’Atlético

L’arrivée de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid, ce n’est plus qu’une question d’heures. L’attaquant de l’Albiceleste serait sur le point de rejoindre les Colchoneros, pour le plus grand plaisir d’un autre avant-centre argentin, Kun Agüero, lui-même passé par l’Atlético, qui milite pour son arrivée à Madrid. «C’est le joueur idéal pour El Cholo (Simeone) […] Julián va se sentir comme le neuf titulaire pour l’Atlético, le club et Cholo le veulent et je pense que les fans sont très heureux de son arrivée», a expliqué l’ancien Citizen.

L’arrivé d’Alvarez chez les Colchoneros devrait coûter un peu plus de 90 millions d’euros au club Rouge et Blanc. Bouché par la concurrence d’Erling Haalnd à Manchester City, le buteur argentin cherchait un projet où il serait un titulaire indiscutable, c’est désormais bientôt fait, car le joueur s’apprête à s’engager définitivement chez les Colchoneros après qu’un accord total ait été trouvé entre toutes les parties.