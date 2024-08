Accord total entre Manchester City et l’Atlético pour le transfert record de Julian Alvarez

Cet été, le Real Madrid a frappé un grand coup en recrutant Kylian Mbappé (25 ans). En effet, le Français est arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, même s’il touchera une belle prime à la signature ainsi qu’un bon salaire en Espagne. L’autre club de la capitale ibérique a décidé également de s’offrir un grand nom. Les Colchoneros se sont lancés à la poursuite de Julian Alvarez (24 ans) pour apporter du sang neuf à l’effectif de Diego Simeone.

Malgré la concurrence du PSG, les Madrilènes ont su trouver les arguments pour convaincre le joueur. La présence de son compatriote Diego Simeone sur le banc de l’Atlético a forcément joué. De plus, Alvarez souhaitait relever un nouveau challenge et occuper un poste de titulaire à part entière, ce que Pep Guardiola ne lui offrait pas à City. Le champion du monde 2022 a donc donné son accord pour rejoindre Madrid.

City et l’Atlético sont d’accord

Mais il fallait encore que les deux géants européens se mettent d’accord. Depuis hier, plusieurs informations ont été diffusées sur le sujet. Le Daily Mail a évoqué un troc avec un prêt avec option d’achat de João Félix et de l’argent en échange du joueur de City. Ce matin, la presse argentine, notamment Olé, a parlé d’un transfert de 80 millions d’euros des Colchoneros, bonus compris. De plus, il a été précisé que le footballeur toucherait 100% de ses droits à l’image.

Finalement, ce deal va être bouclé pour bien plus d’argent. The Athletic indique qu’un accord total a été trouvé entre Manchester City et l’Atlético de Madrid pour un transfert d’une valeur maximale de 95 millions d’euros (bonus compris), soit la plus grosse vente d’un club de Premier League. S’il reste d’ultimes détails à régler entre Julian Alvarez et l’Atlético, le dossier est en excellente voie. Une belle prise de la part des Espagnols, qui répondent au Real Madrid et son recrutement de Mbappé.