Coupes Nationales : des finales avec 5000 spectateurs

Devant se jouer respectivement le 24 juillet et le 31 juillet, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue auront lieu devant 5000 personnes. Un chiffre qui avait été décidé depuis un moment par le Ministère des Sports et qui n'évoluera pas.

En effet malgré la volonté de la Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Profesionnel d'augmenter le nombre de spectateurs, il n'en sera rien. D'après Le Parisien, le ministère des Sports aurait confirmé sa décision empêchant donc aux supporters du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne de se déplacer en nombre pour l'événement.