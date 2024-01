Real Madrid : Andriy Lunin préféré à Kepa

La guerre des gardiens se poursuit au Real Madrid. Thibaut Courtois forfait cette saison, la bataille pour la place de numéro un oppose Andriy Lunin et Kepa Arrizabalaga. Ce dernier qui a disputé 15 matches pour 12 buts concédés et 7 clean-sheets a vite été incontournable jusqu’à une blessure aux adducteurs en novembre dernier qui a relancé le débat pour le poste de numéro un.

Brillant sur cette période, Andriy Lunin a disputé 9 matches pour 6 buts concédés et 4 clean-sheets et se montre également en verve. Une concurrence qui voit Carlo Ancelotti se creuser les méninges pour définir qui sera le numéro un sur la suite de la saison. Pour débuter 2024, cela devrait être Andriy Lunin face à Majorque ce mercredi selon Marca. Un problème physique de Kepa Arrizabalaga permet à Carlo Ancelotti d’avoir plus de facilité dans la prise de cette décision… Pour l’instant.