Atlético : le parcours compliqué des anciennes gloires

À la tête de l'Atlético de Madrid depuis 2011, Diego Simeone a révélé de nombreux talents. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à s'exporter correctement. Ainsi, Radamel Falcao et Diego Costa y sont parvenus à Monaco et Chelsea, mais sans pour autant atteindre leur meilleur niveau entrevu chez les Colchoneros. Des joueurs comme Arda Turan, Oliver Torres ou Luciano Vietto ont rencontré plus de difficultés. L'été dernier a marqué une cassure. Ainsi, plusieurs cadres importants ont quitté le club madrilène. On pense aux Français Lucas Hernandez et Antoine Griezmann, mais aussi à Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran ou encore Rodri. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan n'est pas très reluisant.

Star du club depuis la saison 2015/2016 où il s'est affirmé en tant que leader technique, Antoine Griezmann a opté pour un départ en direction du FC Barcelone lors du dernier été. Devant former un trio explosif avec Lionel Messi et Luis Suarez, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 n'est pas dans le coup. Seulement buteur à 15 reprises pour 4 passes décisives en 46 rencontres, le natif de Mâcon rencontre surtout des difficultés dans le jeu. Au-delà de l'aspect statistique, il a souvent erré comme une âme en peine n'arrivant pas à s'affirmer aux côtés d'un Lionel Messi vampirisant le jeu du FC Barcelone. S'il s'est montré davantage en évidence lorsque les Catalans ont misé pour un 4-4-2 losange, Antoine Griezmann est encore très loin de répondre aux attentes.

Les flops Lucas Hernandez et Diego Godin

Son compatriote et coéquipier en équipe de France Lucas Hernandez rencontre encore plus de difficultés. Déjà gêné par les blessures l'an dernier, le natif de Marseille a pris part à 19 rencontres de Bundesliga. Débutant comme un titulaire indiscutable, il a subi une contusion au genou avant d'être victime d'une fissure du ligament intra-articulaire de la cheville. Ainsi, il a loupé 14 matches sur blessure et a débuté sur le banc lors de la deuxième partie de saison. Devancé dans la hiérarchie par Jérôme Boateng et David Alaba, il a eu des envies de départs et devra faire fort pour inverser la tendance. La situation est à peu près similaire pour son ancien compère de l'axe Diego Godin.

Après huit saisons passées sous le maillot des Colchoneros, le défenseur central uruguayen a remporté deux fois la Ligue Europa (2012 et 2018) et une fois la Liga (2014) participant aux succès de l'ère Diego Simeone. Arrivé à l'Inter cet été pour former un trio de choc avec Stefan de Vrij et Milan Skriniar, le joueur de 34 ans est finalement devenu remplaçant suite à l'éclosion du jeune Alessandro Bastoni. Son aventure lombarde semble prendre un mauvais chemin. La situation est plus positive pour Juanfran. Le latéral droit n'est pas indiscutable avec Sao Paulo certes, mais il a beaucoup joué avec le club brésilien (18 matches, 2 passes décisives). Il dispose d'ailleurs d'un accord oral pour prolonger d'un an l'aventure.

Pour Filipe Luis, on ne pouvait pas espérer mieux. Rentré dans son Brésil natal et le club de Flamengo, il a déjà remporté le Championnat du Brésil, la Recopa Sudamericana, mais surtout la Copa Libertadores sous les ordres de Jorge Jesus. Devenu indiscutable dans un club où il a déjà disputé 29 matches, le natif de Jaraguá do Sul termine idéalement sa carrière du haut de ses 34 ans. Enfin, celui qui s'en sort le mieux, c'est Rodri. Pour une saison d'adaptation à Manchester City, le milieu espagnol s'est très bien débrouillé. Aligné à 46 reprises (4 buts et 2 passes décisives), il a su profiter de certaines blessures en défense et le replacement de Fernandinho pour s'affirmer comme la sentinelle des Skyblues. Comme Filipe Luis et dans une moindre mesure Juanfran, Rodri s'en est bien sorti contrairement à ses anciens coéquipiers.