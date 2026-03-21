L1 : en infériorité numérique, Auxerre surclasse Brest

En quête d’une victoire en championnat depuis un mois, l’AJ Auxerre s’est offert un succès important en vue de la course pour le maintien, face à Brest (3-0) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle les Auxerrois (16e) ont rapidement été réduits à dix, suite à l’expulsion de leur gardien Donovan Léon (6e). Malgré cette expulsion, les hommes de Christophe Pélissier ont globalement dominé une équipe brestoise trop craintive et pas assez entreprenante offensivement. Trouvé par Faivre, Bryan Okoh reprenait le ballon de la tête pour l’ouverture du score (24e, 1-0).

La suite après cette publicité

En seconde période, le défenseur de 22 ans - préfèré à Akpa - signait un doublé sur un nouveau service de Romain Faivre (58e, 2-0). Dix minutes plus tard, Danny Namaso portait le coup de grâce en inscrivant le troisième but des Auxerrois, de quoi faire exulter l’Abbé-Deschamps (70e, 3-0). L’AJA a d’ailleurs plusieurs opportunités pour corser l’addition, mais a finalement buté sur Coudert, peu aidé par sa défense sur l’ensemble de la rencontre. Avec cette 5e victoire en championnat cette saison, le club auxerrois revient à cinq unités de l’OGC Nice au classement, qui recevra le PSG ce samedi soir. De son côté, le Stade Brestois de Claude Puel est 11e.