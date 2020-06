Knysna : Nicolas Anelka promet des révélations !

La parole de Nicolas Anelka, enfant terrible du football français, est rare. Mais on aura bientôt l'occasion d'en savoir plus sur les dessous de son parcours, puisqu'il fera l'objet d'un documentaire diffusé prochainement sur Netflix. L'ancien attaquant, âgé de 41 ans, abordera tous les sujets, et notamment ce qu'il s'est passé à Knysna en 2010 où il avait été exclu de l'équipe de France pour des insultes adressées à son sélectionneur Raymond Domenech. Ce qui avait débouché sur la fameuse grève des joueurs français, épisode le plus sombre de l'histoire des Bleus.

Dans un live Instagram avec Sabri Parisien ou Rien, où il a aussi évoqué l'avenir de Cavani, Nicolas Anelka a assuré qu'il lâcherait des révélations à ce sujet. « Aujourd’hui, on sait que les mots qui ont été écrits dans la presse en 2010 sont faux. J’ai mon film qui sort dans pas longtemps. […] Je pense qu’il sort dans 2/3 semaines maximum, et il y aura, je ne vais pas dire toutes les réponses, mais il y aura beaucoup de choses… toutes les descriptions, tout ce qui s’est passé un peu en Afrique du Sud, toutes les descriptions qui se sont passées dans ma vie, dans le film ». De quoi mettre l'eau à la bouche.