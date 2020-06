Nicolas Anelka prend position pour l'avenir d'Edinson Cavani

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? Une chose est sûre, pas à Paris, et les dernières informations publiées en Italie affirment que l'attaquant uruguayen de 33 ans préférerait rejoindre l'Atlético de Madrid plutôt que l'Inter. Quoi qu'il en soit, Nicolas Anelka aurait plutôt préféré le voir rester à Paris, comme il l'a fait savoir dans un live Instagram avec Sabri Parisien ou Rien.

« Ce serait une très, très grosse erreur de le vendre. Tu peux le critiquer comme tu veux, mais ça reste un 9 comme il n’y en a plus. Il a beaucoup de déchets, c’est vrai, mais il fait des appels de fou et il marque (des buts). Si t’as la force financière de le garder, avec les autres, garde-le. Il va te servir, quoi qu’il arrive. A Paris, t’as besoin de concurrence. C’est ce qui va motiver les joueurs à donner plus chaque week-end. C’est un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent », a ainsi expliqué l'ancien attaquant parisien. De quoi convaincre Leonardo et/ou l'Uruguayen ? Pas sûr...