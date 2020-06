PSG : Edinson Cavani a fait son choix !

Edinson Cavani arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Depuis janvier dernier, l'Uruguayen est libre de s'engager où bon lui souhaite. Ainsi, lors du dernier mercato hivernal, on n'était pas très loin d'ailleurs de le voir rejoindre l'Atlético de Madrid, où Diego Simeone, l'entraîneur des Matelassiers, lui fait les yeux doux depuis un long moment maintenant. Finalement, aucun accord n'a été trouvé et El Matador a poursuivi au Paris SG.

La suite après cette publicité

Récemment, on entendait même qu'il pourrait un peu prolonger son bail dans la capitale. Mais, entre temps, Mauro Icardi, jusqu'alors prêté par l'Inter Milan, a été acheté définitivement par le champion de France 2020. La formation lombarde pensait d'ailleurs avoir un argument de négociations et espérait enrôler Edinson Cavani. L'écurie transalpine offrait même un joli salaire de 15 millions d'euros sur deux saisons à l'avant-centre âgé de 33 ans.

Il a recalé l'Inter

Le jeu semblait donc se dérouler entre trois formations : l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, toujours un peu en embuscade, et le Paris Saint-Germain son club actuel. Selon les informations de Tuttosport, qui offre une partie de sa Une à l'ancien du Napoli et de Palerme, il aurait fait son choix. Et malheureusement pour le quotidien italien cela ne devrait pas être la formation dirigée par Antonio Conte puisque Cavani aurait poliment décliné.

En effet, le natif de Salto se serait décidé à rejoindre, comme il y a six mois, l'Atlético de Madrid. La volonté des deux parties de s'engager ensemble est connue d'à peu près tous et ce ne sont pas les rebondissements de l'hiver dernier qui ont freiné les ardeurs des deux parties. Reste maintenant juste à savoir quand ce transfert pourra être officialisé alors qu'on ne connaît pas encore réellement les dates que la fédération internationale de football (FIFA) va choisir pour l'ouverture et la fermeture de ce mercato.