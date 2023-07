PSG : Mauro Icardi envisage de retourner en Argentine

Prêté la saison dernier, Mauro Icardi a donné satisfaction à Galatasaray. Les Turcs avaient bon espoir de le conserver définitivement car le PSG est vendeur et que le joueur se plaît au sein du club. Mais tout a été relancé ces derniers jours si on se fie aux informations de TyC Sport et de Marca.

La suite après cette publicité

Les médias expliquent qu’Icardi a stoppé les négociations avec le club turc en raison de l’état de santé préoccupant de sa compagne et agent Wanda Nara. Cette dernière passe des examens médicaux pour déterminer un diagnostic. En Argentine, certains assurent qu’elle souffre malheureusement d’une leucémie. Mais la nouvelle n’a pas été confirmée. Pour cette raison, Mauro Icardi a remis en question son avenir sportif. L’attaquant pourrait signer à Galatasaray et être prêté durant six mois en Argentine afin de rester au chevet de sa femme. Les Newell’s Old Boys sont cités comme étant les plus intéressés.

À lire

Suivez la rencontre entre le PSG et Le Havre en live commenté