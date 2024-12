Championship : un joueur de Watford expulsé… après une danse Fortnite

Une célébration qui n’est pas passée. Jeudi, Watford a renversé Portsmouth (2-1), lors du Boxing Day en Championship (D2 anglaise), grâce à des buts d’Edo Kayembe (57e, sp) et de Rocco Vata (90e+5). Le but du milieu de 19 ans a fait exploser de joies les supporters de Watford et les joueurs. En particulier, Kwadwo Baah, qui a chambré les supporters adverses après le coup de sifflet final en faisant la célébration « Take the L », issue du jeu Fornite. Fous de rage, les joueurs de Portsmouth ont voulu en découdre avec l’attaquant de 21 ans, qui a été sanctionné d’un carton rouge.

Après la rencontre, John Mousinho - entraîneur de Portsmouth - a vivement critiqué son comportement. « Si l’un de mes joueurs faisait ça, il risquerait de ne plus jamais jouer pour le club », a-t-il déclaré. Avec cette victoire, Watford est désormais sixième du classement de Championship. Portsmouth est 21e, à un point de la zone de relégation.