OM : Pierre-Emerick Aubameyang explique son départ

Après seulement une saison à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans) a décidé de s’en aller. Le Gabonais a dit oui au richissime club saoudien d’Al-Qadsiah. Prêt à relever ce nouveau challenge, l’attaquant a expliqué à beIN Sports pourquoi il avait accepté de rejoindre l’écurie de Saudi Pro League et donc de quitter les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

«Je pense que j’avais tout fait en Europe. J’ai fait le tour du monde avec plusieurs équipes et je pense qu’il était temps pour moi d’essayer quelque chose de différent. Et je pense que c’est un très bon projet parce que je peux apporter mon expérience aux jeunes joueurs et à tout le monde ici. Je vais essayer d’aider à améliorer l’équipe et nous allons essayer de grandir en tant que groupe, en tant que famille. C’est ce qui m’a le plus plu lorsque nous avons parlé du projet. C’est sûr, je suis très excité. Vous savez, il y a de très bons attaquants ici. Je pense à Mitrovic, Mané, Cristiano Ronaldo. Je pense que ce sera difficile. Mais évidemment, comme je l’ai dit, je suis très excité. J’ai hâte de commencer et j’espère pouvoir me battre avec eux.» Le message est passé…