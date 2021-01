Barca : Lionel Messi ne sera pas lourdement sanctionné !

La suite après cette publicité

La finale de Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao a été marquée par l’exclusion de Lionel Messi. L’Argentin avait frappé au visage Villalibre en prolongation, causant logiquement son exclusion. Grace à un rapport plutôt clément de l’arbitre Gil Manzano, Messi ne devrait prendre que deux matches de suspensions.

Le sextuple Ballon d’or aurait pu risquer jusqu’à 12 matches de suspension, mais un mot à tout changé. Selon les informations de Sport, il est écrit dans le rapport de l’arbitre que Lionel Messi a « frappé un adversaire avec le bras en utilisant une force excessive ». La différence est faite sur les termes utilisés. Gil Manzano a choisi le terme « frappé » et n’a pas évoqué le mot « attaque » ni « agression ». Cela exclut donc le minimum de quatre matches prévu par l'article 98 du code disciplinaire. Lionel Messi devrait être jugé sur un comportement violent et non une agression et devrait prendre deux matches. Voilà qui devrait créer une nouvelle polémique