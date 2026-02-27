Le tirage au sort complet des 8es de finale de la Ligue Europa Conférence

Après la Ligue des Champions et la Ligue Europa, c’est au tour de la Ligue Europa Conférence de dévoiler les affiches de ses 8es de finale. C’est évidemment le sort de Strasbourg qui nous intéresse. Premier de la phase de championnat, le Racing a vécu pas mal de chamboulements depuis entre les départs de Liam Rosenior et de Mamadou Sarr vers Chelsea cet hiver, et l’arrivée de Gary O’Neil sur le banc.

Le club français pouvait hériter de la Fiorentina avec une partie de tableau difficile, ou de Rijeka dans l’autre moitié plus abordable sur le papier. Le tirage au sort lui a été favorable car ça sera la seconde option. Les Alsaciens joueront face aux Croates avec un match aller le 12 mars là-bas, et un retour en France le 19 mars. Si Strabsourg passe cette étape, il pourra rencontrer le vainqueur de Sigma Olomouc-Mayence en quarts de finale.

Le tirage au sort complet des 8es de finale :

AEK Larnaca - Crystal Palace

Sigma Olomouc - Mayence

Lech Poznan - Shakhar Donetsk

Samsunspor - Rayo Vallecano

AZ Alkmaar - Sparta Prague

Celje - AEK Athènes

Raków Częstochowa - Fiorentina

Rijeka - Strasbourg

Les affiches potentielles des quarts de finale :

Q1 : Lech Poznan ou Shakhar Donetsk - AZ Alkmaar ou Sparta Prague

Q2 : AEK Larnaca ou Crystal Palace - Raków Częstochowa ou Fiorentina

Q3 : Samsunspor ou Rayo Vallecano - Celje ou AEK Athènes

Q4 : Sigma Olomouc ou Mayence - Rijeka ou Strasbourg

Les affiches potentielles des demi-finales :

Vainqueur Q1 - Vainqueur Q2

Vainqueur Q3 - Vainqueur Q4