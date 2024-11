Reims - OL : Lacazette déplore un match mal maîtrisé

Un match frustrant pour les Lyonnais. Après avoir ouvert le score en première période, l’OL s’est contenté du match nul face à Reims (1-1). Alexandre Lacazette n’a pas caché sa frustration après le match. «On a mal débuté le match, et ils en ont profité sur un coup de pied arrêté. On est mal rentrés en deuxième mi-temps, ce qui est un défaut de notre saison. Pour nous, ce sont deux points de perdus, même si on doit reconnaître le mérite de cette équipe de Reims» a expliqué l’attaquant au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

«Il y a beaucoup de déception, on avait a coeur de gagner aujourd’hui d’autant plus que nous avions bien travaillé pendant la trêve. Tout était clair pour nous. C’est notre responsabilité de rester concentrés pendant 90 minutes» a également ajouté Lacazette, visiblement déçu du résultat.