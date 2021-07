OM : Gerson raconte ses premiers pas

La suite après cette publicité

Enfin ! Enfin l'Olympique de Marseille a décidé de faire les présentations de ses recrues. Ainsi, après Mattéo Guendouzi, ce mercredi, c'était au tour de la première recrue de l'été, Gerson, de faire les grandes présentations, devant les médias et en compagnie de son président, Pablo Longoria. Il a été relativement succinct, mais a surtout évoqué comment il est arrivé et aussi ses premiers pas.

« Je n’ai pas encore eu le temps de me balader, mais je vais avoir le temps et je vous répondrai ensuite. Je suis content de l'accueil de mes coéquipiers. C'était une première matinée tranquille, j'ai encore quelques difficultés à communiquer, mais après quelques études, je pourrais plus facilement communiquer », a-t-il expliqué aux journalistes présents à l'Orange Vélodrome.