PSG : Thomas Tuchel persiste et signe

Thomas Tuchel a de la suite dans les idées. Vendredi dernier, il décidait d'aligner à nouveau Marquinhos au milieu de terrain, quitte à décaler sa dernière recrue, l'international portugais Danilo, milieu défensif de métier, en défense centrale. Un choix qui a fait jaser et que le coach allemand du Paris Saint-Germain avait assumé en conférence de presse.

Non seulement Tuchel l'a aligné contre Dijon, mais il compte bel et bien continuer dans cette voie puisqu'à la veille du deuxième match de groupe face à l'Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions, il a fait savoir qu'il rééditerait le coup. « C'est sûr. C'était une décision pour l'équipe. Ce n'était pas une décision contre quelqu'un, contre Danilo. C'était pour l'équipe. J'ai beaucoup réfléchi, j'aime beaucoup ce que «Marqui» a fait au milieu. J'ai vraiment l'impression, et c'est mon avis, qu'il est plus important au milieu pour nous, comme je l'ai expliqué il y a trois jours. Il va jouer demain au milieu pour nous aider à gagner ce match. »

Tuchel persiste et signe avec Marquinhos, quitte à étonner, voire à rendre encore plus instable son siège. En effet, que se passerait-il en cas de contre-performance en Turquie mercredi soir ? Lui assure ne pas se préoccuper de cela. « Je ne me sens pas en danger. On joue au foot. Je sais comment je travaille. Un coach ne doit jamais avoir peur d'un résultat. Ce n'est pas possible. Je sais comment on prépare les matches, comment nous sommes ensemble, le reste ne m'intéresse pas », a-t-il laconiquement répondu. Le PSG est malgré tout attendu au tournant.