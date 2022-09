Mercato : les revenants de la Ligue 1

Ils sont rentrés à la maison. Cet été, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont fait leur grand retour à l'Olympique Lyonnais. Une vraie fierté pour les Gones, qui ont frappé un joli coup puisque les deux purs produits du centre de formation étaient libres après la fin de leur contrat à Arsenal et au Bayern Munich. Mais Jean-Michel Aulas a su les convaincre, mettant en avant leur amour pour le club et son projet bâti autour de l'ADN OL. Comme eux, Maxime Gonalons (33 ans) est également revenu dans l'Hexagone. Et s'il n'aurait pas dit non à Lyon, c'est à Clermont qu'il a finalement posé ses valises après des passages à la Roma, Séville et Grenade.

Chez les Auvergnats, il a retrouvé Mehdi Zeffane (30 ans). Passé par l'OL et Rennes, le latéral algérien a vécu des expériences en Russie et en Turquie avant de revenir en France. Jérémie Bela (29 ans) et Mory Diaw (29 ans), formé au PSG mais qui n'a pas évolué en L1, ont aussi rejoint Clermont. Du côté de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria et ses équipes ont aussi fait appel aux anciens Nantais Jordan Veretout (29 ans) et Amine Harit (25 ans), de retour pour un nouveau prêt. Ils sont accompagnés par Samuel Gigot (28 ans), qui a lui connu la L2 avec Arles. Toujours dans le sud de la France, Nice a décidé de sauver le soldat Nicolas Pépé (27 ans).

Des exs de retour à la maison

Décevant à Arsenal, qui a déboursé 80 M€ pour le recruter, l'Ivoirien a été prêté pour un an aux Aiglons. Son coéquipier Alexis Beka Beka (21 ans), qui a connu la L2 avec Caen, a fait son retour en France après une belle expérience au Lokomotiv Moscou. Chez le rival monégasque, Malang Sarr (23 ans) et Thomas Didillon (26 ans) sont revenus en prêt. C'est également sous cette forme que Moussa Sissoko (33 ans) a rejoint Nantes. Les Canaris ont fait un sacré coup en récupérant l'ancien du TFC, passé notamment par Newcastle, Tottenham et Watford. A Brest, on a misé sur Islam Slimani (34 ans), ex de l'OL et Monaco, et Pierre Lees-Melou (29 ans), qui a fait un passage express à Norwich.

Du côté d'Angers, Ibrahim Amadou (29 ans) est arrivé libre. Formé à Rennes avant d'avoir rejoint Southampton très jeune, Yan Valery (23 ans) rentre en France. Il va y faire ses premiers pas en L1. Kays Ruiz (20 ans), Julian Jeanvier (30 ans) et Nuno Da Costa (31 ans) à Auxerre, Adam Ounas (25 ans) à Lille, Brice Samba (28 ans) à Lens, Faitout Maouassa (24 ans), Christopher Jullien (29 ans) et Bingourou Kamara (25 ans) à Montpellier ou encore Lucien Agoumé (20 ans, prêt) et Rony Lopes (26 ans, prêt) à Troyes ont aussi fait leur come back. Comme eux, Nordi Mukiele (24 ans) a fait son retour en L1 du côté du PSG. L'ancien du MHSC revient après un beau passage à Leipzig. Les exs de Ligue 1 ont eu la cote cet été !