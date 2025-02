LdC : Gasperini s’en prend violemment à Lookman après son penalty raté

Les barrages de la Ligue des Champions nous ont déjà offert deux grandes surprises. Et aucune d’entre elles ne va plaire aux fans de football italien. Si l’AC Milan a été éliminé par le Feyenoord, l’Atalanta a connu une défaite encore plus amère ce mardi. Opposé à Bruges, l’actuel troisième de Serie A avait un but de retard à combler après sa défaite à l’aller en Belgique (1-2). Finalement, les joueurs de Gian Piero Gasperini ont fait bien pire : ils se sont inclinés 3 à 1.

Unique buteur des Bergamasques, pour réduire l’écart à deux buts, Ademola Lookman a également raté un penalty, un quart d’heure après sa réalisation. Et ce manqué n’est pas du tout passé auprès de son coach, qui l’a violemment critiqué à l’issue de la rencontre : «il n’aurait pas dû le tirer, c’est l’un des pires tireurs de penalty que j’aie jamais vus. Je n’ai pas apprécié, c’était un mauvais incident, les nerfs ne doivent pas lâcher parce que l’Atalanta a fait une excellente Ligue des Champions, même contre de grands clubs européens, en réalisant un beau parcours.» Une déclaration qui risque de faire très mal à l’intéressé.