Serie A : l'Inter et la Lazio assurent, la Roma se refait

Après la défaite de la Juventus face à Sassuolo, la dixième journée de championnat italien se poursuivait, avec trois grosses équipes impliquées. L'Inter se déplaçait par exemple du côté d'Empoli, et les Lombards ont fait le boulot en s'imposant 2-0 grâce à D'Ambrosio et Di Marco. De quoi conforter cette troisième place, même si le voisin et leader milanais est tout de même sept points devant.

La Lazio elle accueillait la Fiorentina, et les Romains se sont emparés des trois points grâce à un but de Pedro, et sont situés à la cinquième marche du classement. L'autre club de la capitale, et ancien club de l'Espagnol par ailleurs, s'est lui imposé 2-1 à Cagliari avec des réalisation de Roger Ibanez et de Pellegrini. De quoi mettre fin à une mauvaise série et reprendre la quatrième place à l'Atalanta.

