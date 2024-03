Toni Kroos a pris sa décision, la sortie polémique de Bellingham en Angleterre

Kroos prolonge le plaisir

Ça y est, fin du suspens concernant Toni Kroos ! Le journal AS ne peut pas faire plus explicite sur sa Une ce jeudi ! «Kroos se queda», lâche le journal espagnol. L’Allemand décide de prolonger le plaisir et de renouveler son contrat pour une saison supplémentaire. La signature du nouvel accord est imminente alors que son contrat expirait cet été. Le métronome allemand a donc accepté de jouer le rôle de doyen la saison prochaine pour encadrer la nouvelle génération. 20ème joueur le plus capé de l’histoire des Madrilènes, le milieu de 34 ans va disputer sa 11ème saison sous le maillot blanc. Dans ses pages intérieures, le journal AS explique que Lucas Vasquez et Nacho prolongeront aussi d’un an. Comme vous le savez, le Real Madrid ne propose qu’un an de contrat en cas de prolongation pour ses trentenaires.

Bellingham en mode fêtard

Sauveur de sa patrie en égalisant à la dernière seconde face à la Belgique, Jude Bellingham s’est offert une petite sortie après la rencontre qui fait la Une du Daily Mail. Le tabloïd anglais se demande ce qu’il faisait avec ces lunettes de soleil à 4h du matin. La presse anglaise a mené sa petite enquête et ce dernier, accompagné de plusieurs de ses coéquipiers en sélection, a participé à une petite fête privée organisée par les chanteurs Harry Styles et James Corden en l’honneur de Declan Rice, capitaine face à la Belgique et qui célébrait sa 50ème cape. Une fête visiblement bien arrosée qui s’est terminée aux aurores. Une belle manière de décompresser.

La Juventus va toucher le jackpot

Comme le relaye le Corriere dello Sport sur sa Une ce jeudi, le défenseur de la Juventus Bremer est dans le viseur de Manchester United. Le club mancunien serait même prêt à faire une offre de 60M€. Le joueur n’est pas contre quitter l’Italie et y voit une opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière. La Juve de son côté n’est pas contre son départ et espère même réaliser une double vente pour renflouer les caisses comme le relaye La Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. 70M€ pour Bremer et 30M€ pour Huijsen, la pépite prêtée à l’AS Roma, considéré par beaucoup comme le défenseur central du futur. Affaire à suivre.