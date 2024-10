PSG - PSV : les compositions probables

Place à l’Europe. Vainqueur de Strasbourg (4-2) lors de la 8e journée de Ligue 1 et nouveau leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain va tenter de confirmer sa belle dynamique, ce mardi soir, lors du choc face au PSV Eindhoven. Tombeur de Girona (1-0) et logiquement défait par Arsenal, le club de la capitale occupe la 19e place du classement après deux journées. De quoi mettre un peu plus la pression sur les Rouge et Bleu, qui défieront par la suite l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, Salzbourg et Manchester City. Une rencontre d’autant plus piégeuse au regard de la forme actuelle de l’écurie batave.

Leader d’Eredivisie avec 9 victoires en 9 matches, la bande de Peter Bosz impressionne (29 buts marqués, 6 encaissés) et compte bien s’offrir le scalp des Parisiens pour lancer son aventure européenne. Pour rappel, les Néerlandais sont toujours en quête d’un premier succès après avoir concédé le nul face au Sporting CP et chuté contre la Juventus. C’est un rival de très haut niveau. Dans son championnat, ils ont des chiffres incroyables. Ça va être un match difficile. Ça va être un match semblable à celui face à Strasbourg, déclarait d’ailleurs Luis Enrique, plus que jamais méfiant avant d’affronter les Boeren.

Le PSG avec Lee et du classique ?

Pour cette rencontre, arbitrée par l’expérimenté Glenn Nyberg, le technicien espagnol - privé de Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos - devrait opter pour son traditionnel 4-3-3. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est logiquement attendu et devrait être protégé par un quatuor défensif composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Vitinha et Warren Zaïre-Emery pourraient quant à eux accompagner l’étincelant João Neves. Enfin, si Randal Kolo Muani semble bel et bien remis de sa petite entorse, l’ancien sélectionneur de la Roja devrait miser sur un trio Dembélé-Lee-Barcola pour animer l’attaque francilienne.

De son côté, Peter Bosz devra malheureusement composer sans Jerdy Schouten. Un gros coup dur pour l’ex-entraîneur de l’OL, par ailleurs privé de Veerman, Lozano et Dest. Dès lors, le PSV est attendu en 4-3-3 avec Walter Benitez dans les cages. En défense, Obispo et Ryan Flamingo devraient être associés dans l’axe et bien aidés par les latéraux Dams et Mauro Junior. Au milieu de terrain, Olivier Boscagli, Guus Til et Ismael Saibari sont pressentis. Enfin, le percutant Johan Bakayoko et Malik Tillman devraient soutenir l’efficace Luuk De Jong.

