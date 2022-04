Everton : Frank Lampard est au fond du trou

La suite après cette publicité

Des Blues de Chelsea aux Blues d'Everton. Voici le chemin parcouru en un an par Frank Lampard. Le 25 janvier 2021, l'ancien milieu de terrain, venu prendre la succession de Maurizio Sarri, a été démis de ses fonctions à Chelsea. Après une bonne première année, il s'est perdu en route, lui qui avait notamment pour ambition de miser sur les jeunes talents du club. Remercié fin janvier et remplacé par Thomas Tuchel, qui a remporté la Ligue des Champions quelques mois plus tard, Lampard patientait avant de reprendre du service.

Huit défaites en douze matches

Et une occasion s'est finalement présentée. Auteur d'une première partie de saison catastrophique, Everton, seizième de Premier League, était en quête d'un nouveau coach suite au départ de Rafael Benitez. Plusieurs noms avaient été évoqués dans la presse, mais le banc des Toffees ne semblait pas intéresser grand monde. Finalement, Frank Lampard a décidé de relever ce challenge. Nommé le 31 janvier par son nouveau club, il est venu avec l'idée de relancer la machine anglaise. Mais plus de deux mois après son arrivée, l'ancien entraîneur de Derby County est à la peine.

Pourtant, tout avait bien commencé avec une victoire face à Brentford en FA Cup le 5 février dernier (4-1). Ensuite, ça s'est gâté ! Son équipe a souvent perdu. En 12 matches toutes compétitions confondues dont 9 de Premier League, il a connu quatre succès. Il s'était d'ailleurs cassé la main en célébrant la victoire 1-0 acquise en fin de rencontre face à Newcastle le 17 mars. Une petite bouffée d'oxygène à ce moment-là pour Everton. Car les Toffees sont surtout abonnés à la défaite. Avec Lampard, ils ont été battus à huit reprises dont sept fois en championnat.

Lampard a le blues

La dernière défaite a eu lieu hier soir lors d'un match très important face à Burnley. Malgré deux pénalties transformés par Richarlison, Everton s'est incliné 3 à 2 à la 85e minute grâce à un but de Maxwel Cornet. Un terrible coup de massue pour le coach anglais dont l'équipe est actuellement classée en 17ème position au classement. C'est moins bien que lorsqu'il était arrivé puisque son club était 16ème. Dans le dur, malgré un match en moins, les Toffees affichent un terrible bilan de 7 victoires, 4 nuls et 18 défaites ! Dans leur malheur, ils voient d'autres formations faire pire.

En effet, Norwich (20e, 18 points), Watford (19e, 22 points) et Burnley (18e, 24 points) sont moins bien classés que les Blues. Mais avec seulement 25 points au compteur, ils sont plus que jamais mis sous pression alors qu'il leur reste 8 journées de Premier League ainsi qu'un match à rattraper face à Leicester. Malgré un gros mercato, marqué par les arrivées de Dele Alli ou de Donny van de Beek, Frank Lampard, qui est aussi une pièce rapportée, ne parvient pas à poser sa patte sur cet effectif. Il n'arrive pas non plus à aider Everton à sortir la tête de l'eau.

Les fans veulent sa peau

Hier soir, l'Anglais était un peu abattu, même s'il a avoué avoir vu des choses positives. «L'effort est là, la conviction sera toujours mise à l'épreuve. Vous pouvez voir que les joueurs étaient déçus à la fin. Les erreurs sont des erreurs. Nous n'en faisons pas assez non plus. Aujourd'hui, c'est clair, nous avons fait des erreurs et nous n'étions pas assez cliniques». Une attitude qu'il faudra changer pour se maintenir avec ou sans Lampard. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le technicien âgé de 43 ans est pour le moment toujours maintenu à son poste. Mais pour combien de temps ?

Depuis hier soir, les supporters des Toffees réclament la tête de l'ancien international anglais. Le Daily Mail a partagé les messages de colère des fans. «Nous pouvons encore rester en haut, mais pas avec Lampard en place. Absolument aucune chance avec lui», a lâché l'un des supporters. Un autre a avoué : «Lampard n'est pas à sa place, nous avons préféré l'inexpérience à l'expérience car le club a écouté une minorité de fans, il a l'air perdu, épuisé et désemparé». Entre des résultats et un jeu médiocres, des supporters sous tension et une lutte difficile pour le maintien, Frank Lampard va devoir avoir les nerfs solides durant les prochaines semaines, lui qui va affronter Man Utd, Leicester (deux fois), Liverpool, Chelsea, Watford, Brentford, Crystal Palace et Arsenal.