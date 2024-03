Amical : l’équipe de France U20 rattrapée par l’Allemagne dans un match fou

Il n’y avait pas que l’équipe de France A qui affrontait l’Allemagne en mars pour cette trêve internationale. L’équipe de France U20, qui avait d’ailleurs perdu 3-1 contre l’Allemagne vendredi dernier, croisait le fer avec la sélection allemande ce lundi. Une rencontre assez folle qui a viré en festival offensif des deux côtés. Lancés par Mohamed-Ali Cho (26e), les Français ont doublé la mise via Kyliane Dong (31e) avant qu’un but contre son camp de Louis Breunig permette aux Tricolores d’enfoncer le clou (56e).

La suite après cette publicité

Malmenés, les Allemands ont réussi à totalement inverser la donne avec un penalty de Keke Topp (67e sp) et un doublé de Raul Paula (74e et 83e). Si Kyliane Dong a lui aussi vu double pour redonner l’avantage aux Bleuets (85e), Keke Topp a aussi inscrit un doublé pour arracher l’égalisation (90e). Un match nul 4-4 explosif entre deux équipes qui se seront rendues coup pour coup. Les deux équipes ont également disputées une séance de tirs au but remportée par la France (4-2).