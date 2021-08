Que peut apporter Emerson, la nouvelle recrue de l'OL ?

La suite après cette publicité

Tout juste à la suite du départ "surprise" de Melvin Bard vers l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais voulait à tout prix trouver un nouveau latéral gauche cet été. Malgré le travail de Juninho pour faire venir Henrique cet été en provenance de Vasco de Gama, le Brésilien de 27 ans n'est pas un profil apprécié par le technicien de l'OL, Peter Bosz. Afin de satisfaire à la demande de son nouvel entraineur, Emerson Palmieri (27 ans) a été officialisé à quelques jours de la fin du mercato estival, en provenance de Chelsea. Un international italien formé à Santos, au Brésil, qui a fait des débuts plutôt timides pour sa première titularisation contre Clermont (3-3).

Après avoir fait toute sa formation chez les jeunes de Santos en tant que milieu de terrain, il débute avec le groupe professionnel en 2011 aux côtés d'un certain Neymar. «J'avais 16 ans. C'était un match que nous gagnions 3-0, et quand le manager m'a appelé, je ne pouvais pas vraiment y croire ! Il y avait des joueurs très importants sur le terrain comme Neymar, et toute ma famille était dans les gradins. Je ne pouvais pas le croire», expliquait Emerson lors de son arrivée à Chelsea. Et après des débuts prometteurs lors de repositionnement en tant que latéral, Emerson est prêté en Serie A à Palerme.

Un latéral gauche avec peu de temps de jeu

Sans vraiment convaincre lors de son prêt, il dispute seulement neuf rencontres de Serie A et ne sera jamais titularisé lors de son passage en Sicile. Giuseppe Iachini préférant l'autre nouvelle recrue, Achraf Lazaar, dans son 3-5-2. De retour en Italie, à l'AS Roma, sous les ordres de Rudi Garcia, Emerson voit son temps de jeu être également réduit. Deuxième dans la hiérarchie derrière Lucas Digne, il parvient à retrouver du temps de jeu la saison suivante et dispute 25 rencontres de Serie A, alternant le poste d'arrière gauche et de milieu gauche. Un atout que pourrait apprécier Peter Bosz au sein de son 4-2-3-1 offensif.

Cependant, les blessures ont rattrapé Emerson dans sa progression. Il manque une bonne partie de la première moitié de la saison 2017-18 en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur et ne jouera qu'une seule rencontre après son retour à la compétition. Mais après une expérience difficile en Italie, il tente un nouveau pari à Chelsea pour se relancer. «Frank Lampard voulait absolument le signer, mais il n'a jamais vraiment eu sa chance, il a toujours été une option secondaire. Pendant un moment, il voulait même repartir en Italie, il avait des offres à Naples et à la Juventus. Il a eu une situation compliquée à Chelsea qui l'a empêché de se développer. Mais il a toujours été professionnel et très proche du groupe, c'est un ami de Jorginho, c'est une bonne personne pour un vestiaire», nous explique une source proche de Chelsea.

«Meilleur offensivement que défensivement»

Malgré son temps de jeu très réduit, la saison dernière, il a notamment marqué contre l'Atlético Madrid dans les dernières minutes en 8e de finale de Ligue des Champions, mais n'a pas pu assez évoluer avec l'arrivée de Thomas Tuchel et la forte concurrence. «C'est un très bon joueur à son poste, il est très rapide, il peut marquer d'en dehors de la surface et il a une certaine technique, c'est un bon centreur. Mais je pense que ce qui lui a causé défaut, c'est son physique. Il n'est pas assez puissant et il a des difficultés dans le jeu aérien. Il est meilleur offensivement que défensivement», ajoute la source.

Alors que l'OL de Peter Bosz peine encore à se montrer convaincant, Emerson pourrait donc apporter de la stabilité au sein du onze rhodanien. «Il était dans un grand club à Chelsea, où il faut toujours gagner, comme avec la sélection italienne. C'est une mentalité importante qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a un bon pied gauche, avec de nombreuses qualités offensives», confirmait le technicien néerlandais lors de l'arrivée d'Emerson à Lyon. Reste à savoir s'il pourra prendre assez rapidement ses marques sur son flanc gauche cette saison, lui qui avait affirmé ne pas être «encore à 100 %» à l'issue du match nul face au Clermont Foot, dimanche dernier.