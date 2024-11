Nantes - OM : Antoine Kombouaré est déçu

Ce dimanche soir, la 10e journée de Ligue 1 s’est clôturée par la victoire précieuse de l’OM à Nantes (1-2). Un succès qui permet aux Marseillais de grimper à la deuxième place du classement tandis que les Nantais stagnent à une inquiétante quinzième place. Les Canaris peuvent également avoir quelques regrets tant ils ont eu les opportunités pour revenir dans la partie à de multiples reprises en seconde période. Un scénario qui fait forcément enrager Antoine Kombouaré. Interrogé par DAZN à l’issue du match, le tacticien nantais n’a pas caché son amertume face aux opportunités gâchées par ses joueurs durant la rencontre :

«J’ai dit aux joueurs que y’avait beaucoup de regrets, surtout en seconde période. On a des grosses occasions en seconde période, d’où nos regrets. On aurait pu ne pas perdre ce match. On a beaucoup couru et souffert. Ils n’ont pas été si dangereux mais c’est un manque d’efficacité. Un match compliqué mais on a fait front. Beaucoup de regrets. Il fallait être très costauds mentalement car Marseille c’est un autre niveau, pas notre championnat. Il ne manque pas grand-chose. Sur la deuxième mi-temps, il y avait vraiment la place pour marquer un deuxième but. Il faudra corriger l’efficacité défensive. On doit mieux défendre ou Alban doit nous faire plus de parades. En quatre tirs cadrés, ils ont marqué deux buts. On a autant d’occasion qu’eux. Je pense que même si on développe du jeu, il faut être tueur. Pour gagner un match, il faut marquer trois buts. Il faut se concentrer sur notre championnat. Il faut travailler pour aller chercher les points du maintien. Il faut retrouver la victoire pour engranger de la confiance et repartir de l’avant. On savait que cela pourrait être chaud pour nous. Marseille fait son match mais on doit faire mieux. C’est notre faute.»