Serie A : Daniel Sturridge intéresse Benevento

Le marché des joueurs libres peut-être, à l'instar de certaines brocantes, un repaire de bonnes affaires. On retrouve notamment des joueurs comme Mario Mandzukic, Edinson Cavani, Adam Lallana ou encore Daniel Sturridge. L'attaquant anglais a résilié son contrat avec le club turc de Trabzonspor et est désormais libre de signer là où il le souhaite. Et selon le Daily Mail, Benevento s'est positionné pour accueillir l'ancien joueur de Liverpool après l'échec à la visite médicale de Loïc Rémy. Intérêt confirmé par le président, Oreste Vigorito : « Sturridge serait un honneur pour n'importe quelle équipe italienne ».

Mais dans ce dossier, le champion de Serie B va devoir gérer la concurrence d'Aston Villa qui aurait la faveur du joueur. En effet, les Villans étaient déjà intéressés l'an dernier, mais le deal n'avait pas pu se faire. L'attaquant de 30 ans attendrait de voir si Villa se maintient en Premier League et espérerait ensuite être approché par le club. L'équipe basée à Birmingham a aussi l'avantage de compter dans ses rangs DJ Sturridge, le cousin de Daniel. Et l'argument de jouer en Premier League avec un membre de sa famille pourrait bien éliminer Benevento de la course pour l'Anglais.