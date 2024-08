Chelsea : le favori pour succéder à Conor Gallagher

Chelsea aime le marché des transferts. Le club présidé par Todd Boehly continue de dépenser énormément à chaque mercato, notamment sur de jeunes talents à travers le monde. Une stratégie adoptée depuis 2022 et l’arrivée de Blue Co. Depuis le début de ce marché estival en 2024, le club londonien a dépensé 101 millions d’euros sur six recrues. Et il ne compte pas s’arrêter là, puisque les Blues suivent Matt O’Riley, milieu de terrain du Celtic Glasgow.

Selon The Sun, les pensionnaires de Stamford Bridge pensent soumettre une offre d’environ 23 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 23 ans. Le joueur d’1,89m est aussi sur les traces de Crystal Palace et de Brighton, après avoir été un temps ciblé par l’Atalanta. Possédant également la nationalité britannique, l’international danois (2 sélections) a disputé 121 rencontres avec le club écossais, pour un total de 27 réalisations et de 34 passes décisives. Toujours d’après le média anglais, le recrutement d’O’Riley coïncide avec le probable départ de Conor Gallagher vers l’Atlético de Madrid.