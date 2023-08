Liverpool s’offre le joli coup Wataru Endo !

La suite après cette publicité

Durant ce mercato estival, Liverpool a connu un large exode dans son milieu de terrain : en plus des départs à l’issue de leurs contrats respectifs de Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain, les Reds ont également vu Fabinho (Al-Ittihad) et Jordan Henderson (Al-Ittifaq) rejoindre l’Arabie saoudite, et Arthur Melo retrouver l’Italie après un prêt compliqué en Angleterre. Pour pallier ces nombreux départs dans l’entrejeu, le club de la Mersey n’avait recruté que l’international argentin Alexis MacAllister (24 ans, 42 M€), champion du Monde avec l’Argentine l’automne dernier, et le milieu offensif hongrois Dominik Szoboszlai (22 ans, 70 M€).

Néanmoins, le LFC, privé de Ligue des champions cette saison après sa cinquième place en Premier League la saison passée - synonyme de Ligue Europa, a connu d’autres accrocs pendant cette fenêtre des transferts, en témoigne Moises Caicedo. En effet, les pensionnaires d’Anfield ont tenté d’hijacker le transfert du milieu de terrain équatorien de Brighton à Chelsea, avant de voir le principal intéressé respecter sa parole et rejoindre les Blues. Le dossier Romeo Lavia a aussi échoué. Le milieu belge, bien que souhaité par Jurgen Klopp, s’est aussi engagé avec Chelsea. Alors les Reds se sont tournés vers la Bundesliga et un joueur assez surprenant.

Un nouveau renfort au milieu de terrain

En effet, Liverpool a annoncé ce vendredi l’arrivée du milieu de terrain international japonais Wataru Endo en provenance de Stuttgart : «Liverpool a conclu un accord pour signer Wataru Endo du VfB Stuttgart sur un contrat à long terme, sous réserve d’une autorisation internationale et d’une demande de permis de travail. L’international japonais deviendra la troisième signature des Reds cet été après avoir finalisé les conditions personnelles et passé avec succès un examen médical.», peut-on lire dans le communiqué.

Le milieu de 30 ans est un élément expérimenté puisqu’il portait le brassard de capitaine de la formation allemande en plus de l’être aussi en sélection. Capable de jouer en défense centrale et au milieu, Endo est surtout connu pour être l’un des meilleurs milieux défensifs du championnat allemand puisqu’il avait terminé la saison dernière avec le plus de duels aériens gagnés (219) et le plus de dégagements défensifs (175). Un renfort qui va donc faire du bien dans l’équilibre du milieu des Reds.