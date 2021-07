PSG : Achraf Hakimi souhaite revenir au Real Madrid un jour

Débarqué au Paris Saint-Germain en provenance de l'Inter mardi, le latéral marocain Achraf Hakimi a signé un contrat longue durée avec la formation parisienne (5 ans). Le joueur de 22 ans est donc lié aux Parisiens jusqu'en juin 2026 mais à sa carrière est encore longue. Et dans un entretien accordé à la radio espagnole Onda Cero, son agent Alejandro Camaño a expliqué qu'un retour au Real Madrid derrière était toujours possible.

«Nous nous réservons l'illusion et le rêve qu'Achraf revienne au Real Madrid car il est né à Madrid, a grandi à Madrid et comme but ultime, un jour, il aimerait jouer pour le Real Madrid», a lâché le représentant d'Achraf Hakimi, formé dans la capitale espagnole mais prêté deux saisons au Borussia Dortmund de 2018 à 2020 avant son transfert à l'Inter, et donc son arrivée au PSG.