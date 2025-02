Les joueurs de Botafogo cartonnent John Textor

L’incroyable saison 2024 de Botafogo n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. Après l’incroyable doublé Série A-Copa Libertadores, le club brésilien a vu deux de ses meilleurs éléments partir. Luiz Henrique a été vendu au Zenit pour 33 M€ et Thiago Almada a été prêté gratuitement à l’OL. En plus de cela, une partie de l’argent du transfert du premier cité ainsi que et la prime de 23 millions de dollars promise au vainqueur de la Copa Libertadores ont servi à réduire la dette de l’OL, autre club de la galaxie Eagle de John Textor.

Forcément, ça n’a pas été très bien accepté par tous, les supporters notamment, mais voilà que c’est désormais la colère des joueurs qui se fait entendre. O Glorioso n’a toujours pas d’entraîneur sur la durée depuis le départ d’Artur Jorge en fin de saison dernière. Pendant 49 jours, le club n’a pas su par qui il allait être dirigé dans les semaines à venir puisque Carlos Leiria, responsable des moins de 20 ans, n’avait pas vocation à diriger sur la durée. C’est pourtant lui qui a effectué les sept premières journées du championnat Carioca.

Les joueurs réclament un entraîneur !

Depuis le 13 février, les choses ont un peu bougé puisque Claudio Caçapa a été nommé mais en tant qu’intérimaire seulement. L’ancien défenseur de l’OL avait déjà occupé ce poste pendant 4 matchs en juillet 2023. Cette situation ne peut plus durer. Hier, après la défaite de Botafogo contre le Racing en finale de Recopa Sudamericana, les voix de Barboza et de Savarino se sont élevées pour faire part de l’ambiance qui régnait dans l’équipe. «L’entraîneur d’aujourd’hui n’a eu que trois séances d’entraînement avec nous. C’est un entraîneur intérimaire, on ne sait pas s’il restera toute l’année» démarre le premier.

«Les joueurs ont également changé. Il reste 16 joueurs, petit à petit, des renforts arrivent. Beaucoup ne sont pas encore adaptés, cela prend du temps mais le temps presse, cela nous gêne. On ne peut pas avoir une nouvelle idée, faire ce que veut l’entraîneur. Il est arrivé il y a une semaine. Il est difficile que les choses se passent ainsi», termine le défenseur, suivi de son coéquipier. «Bien sûr que cela affecte tout le monde. En fait, je laisse toutes ces choses au conseil d’administration du club, nous essayons de faire de notre mieux sur le terrain, mais nous ne réussissons pas bien.»

Textor pointé du doigt

Savarino poursuit. «Nous devons attendre l’arrivée d’un entraîneur et maintenant nous avons un intérimaire. Nous espérons que les choses s’amélioreront lors du prochain match», excuse le Vénézuélien. En réalité, John Textoir cristallise les tensions au sein du club qu’il a délaissé ces dernières semaines pour se concentrer sur l’Olympique Lyonnais. Plusieurs candidats au poste d’entraineur ont été cités sans qu’aucun nom ne soit arrêté. Le temps commence à être long pour les joueurs, qui, dans ce contexte, n’ont pas bien démarré la saison.