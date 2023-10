Le message de Nabil Fekir aux Palestiniens

Depuis samedi et l’attaque du Hamas en Israël, le conflit israélo-palestinien a repris de plus belle. Depuis, le monde du football s’est très peu exprimé sur cette guerre. Et parmi les rares à le faire, Nabil Fekir a tenu à apporter son soutien au peuple palestinien.

«Soutien au peuple de Palestine à nos frères et soeurs qui subissent l’apartheid depuis trop longtemps. Que la justice et la paix reviennent. Allah n’est pas inattentif à ce qu’ils font», a-t-il posté sur son compte Instagram.