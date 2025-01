FC Barcelone : Hansi Flick lâche ses vérités sur les dossiers Rashford, Araujo et Ansu Fati

Ce vendredi, les journalistes couvrant l’actualité du FC Barcelone attendaient avec impatience la conférence de presse de l’entraîneur Hans Dieter Flick. En effet, ils avaient hâte de poser des questions sur le sujet du moment : le mercato. Un sujet qui fait d’ailleurs la une des médias catalans presque tous les jours de l’année. Attendu à 13 heures, le technicien allemand a été cuisiné par la presse. Dès la deuxième question, il a été interrogé sur le cas Ronald Araujo. En effet, Mundo Deportivo a annoncé il y a quelques jours que l’Uruguayen a demandé à quitter les Blaugranas durant le mois de janvier. Dans la foulée, la presse italienne a révélé qu’il était tout proche de rejoindre la Juventus.

Araujo, se queda

Mais mercredi, MD a indiqué que le directeur sportif barcelonais, Deco, avait réussi à faire changer d’avis le joueur de 25 ans, qui pourrait d’ailleurs prolonger son contrat alors que ses agents étaient à Barcelone pour rencontrer les dirigeants selon diverses publications. Ce qui risque aussi conditionner le dossier Jonathan Tah selon Sport, qui ajoute que le roc du Bayer Leverkusen suit attentivement le feuilleton Araujo. Et les dernières nouvelles ne le rassurent pas forcément, tout comme les déclarations de Flick. «Quelque chose a changé ? Il a un contrat d’un an et demi. J’espère donc pour le club et toute l’équipe qu’il va prolonger. A l’entraînement, on voit qu’il est l’un des meilleurs défenseurs. Je suis 100% sûr de cela. Vu son potentiel, il peut jouer encore mieux.»

Flick a aussi joué cartes sur table concernant le mercato d’hiver et la possible arrivée de Marcus Rashford (27 ans). Pour rappel, ce dernier a fait du Barça sa priorité en cas de départ de Manchester United. Et si Sport et Mundo Deportivo ont évoqué un intérêt des Culés, ce dossier n’avance pas, d’autant que les Red Devils ne sont pas disposés à prendre en charge une partie du salaire du joueur en cas de prêt. Ce qui complique les affaires du Barça, qui est dans le rouge financièrement. De son côté, l’Anglais, qui a posé un ultimatum aux Catalans, continue de discuter avec d’autres clubs dont le BVB et l’AC Milan. Et il va poursuivre ses échanges d’après ce qu’a laissé entendre Flick.

Les cas Rashford et Ansu évoqués

«J’ai souvent dit que je suis très content des joueurs que j’ai. Seuls trois sont absents. Iñigo Martínez, pour une courte période, Marc Bernal et Ter Stegen. Je suis très content de l’équipe et de la façon dont tous les joueurs se comportent. Mais le mercato est le travail du directeur sportif Deco.» Pourtant, l’ancien coach du Bayern Munich n’a pas hésité à s’exprimer sur le sujet quelques minutes plus tard, au moment de faire un point sur le dossier Ansu Fati. «Pour moi, il est important d’être honnête avec les joueurs. J’ai été honnête avec lui. C’est sa décision. Nous avons parlé des possibilités qu’il a. S’il veut rester, très bien. Il vient de La Masia. Nous prendrons soin de lui. Peut-être qu’il pourra revenir à ce que nous voulons et attendons de lui.»

Il a ajouté au sujet du footballeur âgé de 22 ans : «notre travail est de les aider à apprendre et à s’améliorer, pas seulement avec Ansu et tout le monde. Nous voulons qu’ils s’améliorent chaque jour.» Puis, un journaliste lui a demandé si Ansu Fati a réclamé son départ durant le mois de janvier. Et Flick a été clair : « cela ne s’est pas produit. Je n’aborde pas les choses comme ça. Il aime parler et nous avons des conversations. Il y a cette possibilité, mais ce que je pense, je le lui dirais. Je serais honnête. Maintenant, cela n’a plus de sens de parler de ça.» Hans Dieter Flick a donc fait passer ses messages sur le mercato et sur d’autres points.