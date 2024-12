Marcelo pourrait faire son retour en Liga

Après James Rodriguez, une autre ancienne star du Real Madrid partie s’exiler au Brésil pourrait faire son retour en Espagne. Marcelo (36 ans), ancien latéral gauche mythique de la Casa Blanca, serait en discussions avec Leganés pour une potentielle arrivée dans les prochaines semaines. Libre de tout contrat, le joueur depuis passé par l’Olympiakos et Fluminense n’est malgré tout plus que l’ombre de lui-même.

La suite après cette publicité

Après la fin brutale de son histoire avec son club formateur de Fluminense, le Brésilien cherche un nouveau projet et pourrait retrouver le chemin de la Liga. Pour rappel, Marcelo avait décidé de rompre son contrat d’un commun accord avec le club carioca début novembre. Il pourrait donc retrouver l’Espagne, et plus particulièrement Madrid, car Leganés se trouve dans la périphérie de la capitale espagnole.