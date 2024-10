OM : Adil Rami règle ses comptes avec François Letexier

Les Marseillais ont la dent dure contre François Letexier. Passé sous le maillot du club phocéen entre 2017 et 2019, Adil Rami a allumé l’arbitre de 35 ans en direct sur Twitch après la rencontre entre l’OM et le PSG. L’ancien défenseur de l’équipe de France (36 sélections, 1 but) n’a pas compris la décision d’exclure Amine Harit et a remis la faute sur l’officiel breton.

«Le carton rouge, il est très, très, très sévère. En plus Amine Harit le dit qu’il ne le voit pas arriver, il cherche à contrôler, c’est ce qu’il lui explique. Vous savez ce que je pense de Monsieur Letexier, je n’ai même pas besoin de le dire. Il est capable de me suspendre même chez moi sur FC 25. Ce mec-là, même si je lui sors deux, trois mots gentils, il est capable de me suspendre ici. Putain de merde», s’est agacé l’ex-Olympien sur sa chaîne Twitch.