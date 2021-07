Mercato : l'OM formule une offre pour Cristian Pavon

L'Olympique de Marseille ne s'arrête plus. Après avoir enrôlé Gerson, Guendouzi, Under, De la Fuente, Pau Lopez et Leonardo Balerdi, les dirigeants olympiens comptent bien poursuivre leur incroyable mercato estival. En juin dernier, la presse argentine relatait un vif intérêt de la direction marseillaise pour l'ailier de Boca Juniors Cristian Pavon.

Un joueur très apprécié par l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli qui démontre un certain attrait pour le marché sud-américain. Et il faut croire que le coach argentin s'est montré persuasif auprès de son président Pablo Longoria sur ce dossier. Selon les informations de Tyc Sports, la formation phocéenne aurait accéléré ces dernières heures en transmettant une offre au club argentin. Celle-ci reposerait sur un prêt avec option d'achat estimée à cinq millions d'euros.

Boca Juniors veut une option d'achat obligatoire pour Cristian Pavon

Pour rappel, le principal protagoniste possède encore un an de contrat. Mais cette proposition ne recueillerait pas tous les suffrages en interne côté Boca. Un simple prêt permettrait en effet au joueur de s'envoler vers d'autres cieux, libre de tout contrat en juin prochain. Un scénario inenvisageable pour les dirigeants argentins. Ainsi, les hautes sphères argentines auraient éconduit l'offre marseillaise en précisant qu'une négociation s'avérait possible si l'option d'achat était obligatoire.

Autre paramètre à prendre en compte pour l'OM dans ce dossier, Boca Juniors ne semble pas pressé de céder Pavon. Et pour cause, Boca doit disputer un huitième de finale de Copa Libertadores face à l'Atlético Mineiro mardi prochain. Un départ de l'attaquant ne serait envisageable qu'après cette double confrontation. D'ici là, Pablo Longoria pourra affiner son offre et achever de convaincre Boca Juniors de lâcher Cristian Pavon. L'OM semble loin d'être rassasié dans ce mercato estival XXL...