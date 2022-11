Serie A : l'Udinese et Lecce dos à dos

Pour la 13e journée de Serie A, l'Udinese recevait Lecce. Un match entre deux équipes dans des formes différentes. Lecce pointait à une décevante 17e place au coup d'envoi alors que l'Udinese pouvait revenir à 1 point du podium en cas de victoire. Mais dans un match serré, les deux formations se quittent sur un match nul.

Si le promu, bien aidé par un Samuel Umititi intéressant, avait ouvert le score par l'intermédiaire de Colombo, l'Udinese a fini par revenir en seconde période grâce à un but de l'attaquant portugais Beto. Le score ne bougera plus. Et ce point du match nul n'arrange finalement personne au classement.