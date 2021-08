Le FC Barcelone lâche l'affaire pour Samuel Umtiti

Licenciement, transfert, prêt ou nouvelle saison au Barça ? Actuellement, si on se fie aux informations de Sport, la tendance est à la quatrième et dernière option pour Samuel Umtiti. Le média explique que face à l'impossibilité de se débarrasser du joueur, la direction de l'écurie catalane commence à envisager la possibilité de le voir rester.

La suite après cette publicité

Il serait ainsi la cinquième option de Ronald Koeman en défense centrale, voire la sixième, derrière Gerard Piqué, Eric Garcia, Ronald Araujo, Clément Lenglet et Oscar Mingueza en fonction du positionnement de ce dernier. Le joueur sait que Ronald Koeman ne compte pas sur lui, et n'accepte de partir qu'en cas d'offre d'équipe disputant la Ligue des Champions, ce qui n'est pas arrivé sur son bureau pour l'instant. Et ça ne fait pas les affaires du club, qui voulait se débarrasser, au moins, de son salaire...