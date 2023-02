LOSC : Timothy Weah déçu après la défaite à Paris

Quelques instants après la défaite subie sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-3), l’attaquant international américain Timothy Weah n’a pas caché sa déception après ce revers au Parc des Princes, confiant une carence physique des siens en fin de rencontre.

«On est déçu, on a bien joué. A la fin défensivement, on commençait à être un peu fatigué. Beaucoup de joueurs qui avaient des crampes. Ils en ont profité, c’est comme ça. C’est surtout physique. On a payé cher, la défaite est dure», a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo.

